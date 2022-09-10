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Лига чемпионов

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд пройдёт по расписанию

 
10 Сентября 2022 • 13:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Боруссия Д
1 1.23 X 6.60 2 11.00
14.09 22:00

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» пройдёт по расписанию. Об этом сообщает City Xtra.

Напомним, что ранее не состоялся восьмой тур Английской премьер-лиги, где «Манчестер Сити» должен был встретиться с лондонским «Тоттенхэмом». Матчи были отменены из-за смерти королевы Елизаветы II.

Матч между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в среду в 22:00 по московскому времени. Против бывшей команды должны сыграть нападающий Эрлинг Холанн и защитник Мануэль Аканджи, который пополнили ряды «горожан» летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРУССИЯ Д
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