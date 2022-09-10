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Лига чемпионов

«Бавария» продлила свой невероятный рекорд в Лиге чемпионов

 
10 Сентября 2022 • 03:50 Комментировать

Как известно, на этой неделе стартовали матчи группового раунда Лиги чемпионов, и мюнхенская «Бавария» оставила не у дел миланский «Интер» прямо у него дома, забив тому два мяча. Эта победа означает, что «Бавария» продлила уникальный рекорд - команда выиграла уже 19-й стартовый матч в Лиге чемпионов кряду.

В последний раз «Бавария» не смогла выиграть стартовый матч Лиги чемпионов в сезоне 2002\2003 - тогда команда уступила испанскому «Депортиво» со счетом 2:3. Тогда «Бавария» провалила турнир, набрав лишь два очка в шести матчах.

Во втором туре группового раунда нынешнего розыгрыша «Бавария» примет дома «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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