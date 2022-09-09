Один из основных игроков «Баварии» не сыграет с «Барселоной» из-за травмы

«Бавария» официально подтвердила травму Кингсли Комана, из-за которой футболист пропустит ближайшие матчи.

Встреча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, запланированная на 13 сентября, пройдёт без участия французского вингера. Коман пропустит две-три недели из-за растяжения мышц бедра, а не шесть, как прогнозировалось ранее.

В текущей кампании Кингсли Коман появился на поле в пяти матчах «Баварии», записав в свой актив один забитый мяч и три результативные передачи. В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» француз был заменён на Сержа Гнабри на 75-й минуте.