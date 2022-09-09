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Лига чемпионов

«Марсель» потерпел 40-е поражение в Лиге чемпионов

 
09 Сентября 2022 • 02:27 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Марсель
окончен

Французский «Марсель» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Тоттенхэма», при этом победитель Лиги чемпионов 1993 года провел всю вторую половину матча в меньшинстве. Это поражение стало для французского клуба сороковым в истории выступлений в Лиге чемпионов.

До такого показателя «Марсель» добрался за 74 матча. Это второй результат в книге антирекордов самого престижного европейского турнира. Быстрее до пятидесяти поражений в Лиге чемпионов добрался лишь бельгийский «Андерлехт» - 69 матчей. Ну а третье место занимает московский ЦСКА - 50 поражений за 75 матчей. 

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Марсель
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