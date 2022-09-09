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Лига чемпионов

Эрик Гарсия: «Матч «Баварии» с «Барселоной» будет равным»

 
09 Сентября 2022 • 02:13 Комментировать (1)
Бавария
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Барселона
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13.09 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мыслями о предстоящей встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов, которая состоится в Мюнхене 13 сентября.

«Матч «Баварии» с «Барселоной» будет равным. Мы должны показать свою идентичность и отталкиваться от собственных игровых идей – посмотрим, к чему это приведёт.

Никто не любит проигрывать так, как мы проигрывали «Баварии» при наших прошлых встречах. Мы будем помнить об этом, готовясь к предстоящей игре», – рассказал в интервью RAC1 21-летний футболист «Барселоны», сыгравший четыре матча в текущем сезоне и отметившийся одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Эрик Гарсия
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2022 в 03:01
Налей себе, Эрик...
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