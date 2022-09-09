Эрик Гарсия: «Матч «Баварии» с «Барселоной» будет равным»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мыслями о предстоящей встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов, которая состоится в Мюнхене 13 сентября.

«Матч «Баварии» с «Барселоной» будет равным. Мы должны показать свою идентичность и отталкиваться от собственных игровых идей – посмотрим, к чему это приведёт.

Никто не любит проигрывать так, как мы проигрывали «Баварии» при наших прошлых встречах. Мы будем помнить об этом, готовясь к предстоящей игре», – рассказал в интервью RAC1 21-летний футболист «Барселоны», сыгравший четыре матча в текущем сезоне и отметившийся одним забитым мячом.