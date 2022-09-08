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Лига чемпионов

Мюллер: «Не терпится встретиться с «Барселоной»

 
08 Сентября 2022 • 20:25 Комментировать (1)
Бавария
...
Барселона
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13.09 22:00

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о предстоящей встрече с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Матч состоится 13 сентября в Мюнхене. Обе команды стартовали в турнире с победы: «Бавария» оказалась сильнее «Интера» в Милане (2:0), а «Барселона» в родных стенах переиграла чешскую «Викторию» (5:1). Одна главных интриг всего группового этапа – возвращение на «Альянц Арену» Роберта Левандовски, летом перешедшего в каталонский клуб из «Баварии».

«С нетерпением ждём матча против «Барселоны», – рассказывает Мюллер в интервью Bild. – И не только из-за Левандовски – играть с «Барселоной» всегда приятно. Особенно интересно встретиться с ними после уверенных побед обеих команд в первом туре. Это будет особенный матч», – заявил немецкий футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Мюллер Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Сентября 2022 в 20:54
Как бы потом тебе не рыдать после этой встречи
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