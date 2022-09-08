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Лига чемпионов

У «Виктории» худший результат по владению мячом на «Камп Ноу» в ЛЧ с тех пор, как туда приезжал «Интер» Моуринью

 
08 Сентября 2022 • 19:33 Комментировать (3)

В среду вечером «Барселона» без проблем разобралась с «Викторией» из Пльзени. Роберт Левандовски и компания разгромили соперника из Чехии со счётом 5:1.

Журналист Алексис Тамайо, известный как Мистер Чип, в социальных сетях обращает внимание на тот факт, что игроки «Витории» в прошедшем матче владели мячом всего 16 минут и 42 секунды. Это худший показатель для гостевой команды на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов с 28 апреля 2010 года. Тогда «Интер» под руководством Жозе Моуринью владел мячом на поле «Барселоны» только 14 минут и 44 секунды.

Напомним, что в 2010 году трофей Лиги чемпионов достался как раз «Интеру». После прохода «Барселоны» команда Жозе Моуринью обыграла в финале «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Жозе Моуринью Виктория Пльзень
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Комментарии (3)
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NOBODY
08 Сентября 2022 в 19:40
вопрос, что вообще Виктория Плбзень делает в ЛЧ?????
Misha_diablo_football
08 Сентября 2022 в 20:01
после дисквалификации Российских клубов от еврокубков клубам из Нидерландов, Шотландии, Чехии достались дополнительные путевки...
Evgen 86
08 Сентября 2022 в 20:05
А в чем проблема?)
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