У «Виктории» худший результат по владению мячом на «Камп Ноу» в ЛЧ с тех пор, как туда приезжал «Интер» Моуринью

В среду вечером «Барселона» без проблем разобралась с «Викторией» из Пльзени. Роберт Левандовски и компания разгромили соперника из Чехии со счётом 5:1.

Журналист Алексис Тамайо, известный как Мистер Чип, в социальных сетях обращает внимание на тот факт, что игроки «Витории» в прошедшем матче владели мячом всего 16 минут и 42 секунды. Это худший показатель для гостевой команды на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов с 28 апреля 2010 года. Тогда «Интер» под руководством Жозе Моуринью владел мячом на поле «Барселоны» только 14 минут и 44 секунды.

Напомним, что в 2010 году трофей Лиги чемпионов достался как раз «Интеру». После прохода «Барселоны» команда Жозе Моуринью обыграла в финале «Баварию».