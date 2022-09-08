​Касильяс назвал 5 лучших вратарей в мире прямо сейчас

Известный в прошлом испанский голкипер Икер Касильяс выбрал пятёрку лучших вратарей мира прямо сейчас.

«Пять лучших вратарей мира, на мой взгляд? Тибо Куртуа – номер один. Дальше идут Эдерсон, Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген и Мануэль Нойер», - высказался Касильяс, слова которого на своих страницах приводит AS.

Икер Касильяс известен главным образом по выступлениям за мадридский «Реал». Последним клубом в карьере вратаря стал «Порту». Касильясу пришлось досрочно повесить перчатки на гвоздь из-за проблем с сердцем.

Как известно, Тибо Куртуа, которого Икер Касильяс поставил на первое место, играет за «Реал».