Мбаппе и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На этой неделе состоялись поединки стартового тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По их итогам пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первого тура.

За индивидуальную награду поборются четверо исполнителей: Килиан Мбаппе («ПСЖ), Лерой Сане («Бавария), Роберт Левандовски («Барселона»), Пётр Зелиньски («Наполи»).

На счету Мбаппе дубль в матче с «Ювентусом», Сане отметился голом в ворота «Интера», Левандовски оформил хет-трик во встрече с «Викторией», а Зелиньски дважды забил в поединке с «Ливерпулем».

Напомним, что лучший футболист недели в Лиге чемпионов определился путем голосования на официальном сайте УЕФА.