Консейсау считает, что «Порту» заслуживал победы в матче с «Атлетико»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау пообщался с представителями СМИ после матча с мадридским «Атлетико» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Португальский гранд потерпел поражение со счетом 1:2.

«Я считаю, что итоговый результат не отражает положение дел на поле. «Порту» заслуживал одержать победу, ничья тоже была бы неплохим результатом. Но в итоге мы потерпели поражение», - передает слова главного тренера «драконов» Eleven Sports.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Матч пройдет во вторник, 13 сентября.