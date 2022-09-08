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Лига чемпионов

Нагельсманн жаждет встречи с Левандовски в Лиге чемпионов

 
08 Сентября 2022 • 07:37 Комментировать
Бавария
...
Барселона
13.09 22:00

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на своем поле примет каталонскую «Барселону». Наставник немецкого коллектива Юлиан Нагельсманн подчеркнул, что жаждет встречи со своим экс-подопечным Робертом Левандовски.

«С нетерпением жду этой встречи. Буду рад снова увидеть его на «Альянц Арене». Надеюсь, что наши фанаты хорошо встретят Роберта. Без разницы, каким было его расставание с «Баварией», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в стартовом туре группового раунда ЛЧ «Бавария» на выезде уверенно переиграла миланский «Интер» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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