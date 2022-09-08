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Лига чемпионов

Конте отреагировал на дубль Ришарлисона в Лиге чемпионов

 
08 Сентября 2022 • 07:05 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Марсель
окончен

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре бразильского нападающего Ришарлисона в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Марселя». «Шпоры» выиграли со счетом 2:0, оба гола забил новичок команды.

«Я помню, как во время подписания трудового договора Ришарлисон заявил, что хочет сыграть в Лиге чемпионов. Если футболист так говорит, значит, у него есть большой настрой и огромное желание играть», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

Во втором туре группового раунда ЛЧ лондонский коллектив на выезде встретится с лиссабонским «Спортингом». Матч состоится во вторник, 13 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон
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