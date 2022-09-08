Бергвейн забил за 7 матчей в «Аяксе» восемь голов - это столько же, сколько за 83 матча в «Тоттенхэме»

Амстердамский «Аякс» мощно начал свою очередную кампанию в Лиге чемпионов, забив четыре безответных мяча в ворота «Глазго Рейнджерс». Таким образом, «Аякс» одержал уже пятую победу в пяти матчах с шотландским клубом. Предыдущие четыре были одержаны в 1973-м, и, соответственно, в 1996 годах.

Последний мяч в матче против «Рейнджерс» забил Стивен Бергвейн. Для него это был уже восьмой гол в составе «Аякса» в семи матчах после того, как он присоединился к клубу. Любопытно, но за 83 матча в составе «Тоттенхэма» Бергвейн забил все те же восемь голов. А тут ему потребовались всего лишь семь игр.