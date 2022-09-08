Перишич: «Нам нужно время»

Лондонский «Тоттенхэм» ударно начал очередную кампанию в Лиге чемпионов, английский клуб расправился в домашнем матче с «Марселем». Полузащитник лондонской команды Иван Перишич прокомментировал итоги матча. Он считает, что вскоре команда заиграет лучше.

- В начале игры мы действовали чуть нервно, но зато хорошо защищались, в итоге отыграв сухой матч. Надо лучше работать с мячом. После удаления у соперника дела пошли лучше. Нам сейчас нужно время, в команде есть новички, им нужно адаптироваться, особенно в Лиге чемпионов. Надо продолжать в том же духе, мы движемся вперед, - цитирует Перишича BT Sport.