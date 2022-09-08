Симеоне не очень доволен выступлением «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» начал свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча против португальского «Порту», и он подарил зрителям просто-таки невероятную концовку - все три мяча были забиты уже в добавленное арбитром время, после истечения 90 минут основного времени.

Тем не менее, несмотря на то, что победителями этого триллера оказались мадридцы, наставник клуба Диего Симеоне не очень доволен игрой своих подопечных.

- Мы не сыграли хорошо. Шансы были у обеих команд, местами они были лучше нас, оказывали больше давления, не позволяли нам делать определенные вещи. И такое случается не в первый раз, нам не дают играть. Результат есть, но игры не было, - считает Симеоне, слова которого цитирует Diario AS.