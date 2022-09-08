Матч «Атлетико» - «Порту» оказался всего лишь вторым в истории ЛЧ, в котором были забиты три гола в добавленное время

Мадридский «Атлетико» начал свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча против португальского «Порту», и он подарил зрителям просто-таки невероятную концовку - все три мяча были забиты уже в добавленное арбитром время, после истечения 90 минут основного времени.

Такое в истории Лиги чемпионов прежде случалось всего лишь раз - но, вы не поверите, это произошло также в матче между «Атлетико» и «Порту», в прошлом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы! Тогда мадридцы победили в Португалии со счетом 3:1, а команды, к тому же, заканчивали игру в неполных составах.