Гризманн забил самый поздний победный гол в истории Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» начал свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча против «Порту», и он подарил зрителям невероятную концовку - все три мяча были забиты уже в добавленное арбитром время, после истечения 90 минут основного времени.

Точку в этой игре поставил Антуан Гризманн - он забил на 100:21 минуте, то есть на 101-й минуте, фактически. Это самый поздний победный гол в истории Лиги чемпионов, без учета дополнительного времени, разумеется.

И с поправкой на то, что подобная статистика ведется лишь с сезона 2003\2004. Впрочем, раньше, в те времена, у судей не было привычки так затягивать матчи.