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Лига чемпионов

Гризманн забил самый поздний победный гол в истории Лиги чемпионов

 
08 Сентября 2022 • 03:10 Комментировать

Мадридский «Атлетико» начал свою кампанию в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча против «Порту», и он подарил зрителям невероятную концовку - все три мяча были забиты уже в добавленное арбитром время, после истечения 90 минут основного времени.

Точку в этой игре поставил Антуан Гризманн - он забил на 100:21 минуте, то есть на 101-й минуте, фактически. Это самый поздний победный гол в истории Лиги чемпионов, без учета дополнительного времени, разумеется.

И с поправкой на то, что подобная статистика ведется лишь с сезона 2003\2004. Впрочем, раньше, в те времена, у судей не было привычки так затягивать матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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