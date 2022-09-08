Кейн: «Было непросто, но мы настаивали»

Лондонский «Тоттенхэм» ударно начал очередную кампанию в Лиге чемпионов, английский клуб расправился в домашнем матче с «Марселем». Нападающий лондонской команды Гарри Кейн прокомментировал итоги матча. Он согласен со своим наставником Антонио Конте в том, что матч был непростым.

- Непростая игра, против очень хорошего «Марселя», который очень неплохо начал сезон. Но нам нужен был сильный старт в Лиге чемпионов. Конечно, удаление помогло нам. В первом тайме нам не удавалось удерживать у себя мяч, второй тайм был лучше, мы настаивали, и, в конце концов, все получилось, - цитирует Кейна BT Sport.