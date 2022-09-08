Конте: «Было важно хорошо начать турнир»

Лондонский «Тоттенхэм» ударно начал очередную кампанию в Лиге чемпионов, английский клуб расправился в домашнем матче с «Марселем». Наставник «Тоттенхэма», итальянский специалист Антонио Конте, доволен итогами игры. Он считает важным хорошо начать выступления в Лиге чемпионов.

- Мы ожидали, что будет непросто. «Марсель» делает акцент на физику, но есть и неплохое качество игры. В первом тайме мы проигрывали много дуэлей. В таких условиях важно держать мяч, и во втором тайме нам удавалось это лучше. Для нас было важно набрать три очка и хорошо стартовать, но «Марсель» - хорошая команда, - цитирует Конте BT Sport.