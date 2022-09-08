Тренер «Марселя»: «Смешанные чувства»

Французский «Марсель» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Тоттенхэма», при этом победитель Лиги чемпионов 1993 года провел всю вторую половину матча в меньшинстве. Наставник «Марселя» Игор Тудор поделился своими впечатлениями о матче. Он испытывает смешанные чувства.

- Смешанные чувства. В первом тайме мы доминировали, а это не так легко делать на стадионе «Тоттенхэма». Красная карточка изменила положение вещей, нам стало сложнее. Ни одна из команд не создала большого количества шансов, но два фланговых рывка решили все, - цитирует Тудора BBC Sport.