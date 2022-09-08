Баллак заявил, что «Бавария» заслужила победу в матче с миланским «Интером»

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал победную игру мюнхенской «Баварии» над «Интером» в очной встрече Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Интер» остается таким, каким он был прежде. Это не плохо, и не хорошо, но, в целом, этого недостаточно для клуба с такими амбициями и таким чудесным составом. Миланцы не смогли оказать давление на «Баварию». Гости доминировали на поле на протяжении всего матча и наиграли на эту победу», - приводит слова Баллака официальный сайт УЕФА.

Миланский «Интер» выступает в группе С Лиги чемпионов с чешской «Викторией» и «Барселоной». В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Викторией», а «Бавария» на своем поле примет «Барселону».