«Это был почти идеальный матч»: Зелиньски – о матче с «Ливерпулем»

Полузащитник итальянского «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» в рамках первого поединка группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Италии завершилась победой неаполитанцев со счетом 4:1.

«Я смог провести хорошую игру, даже не считая двух голов. Но больше всего я счастлив за команду, за то, какой матч мы провели на поле. Мы целиком и полностью заслужили эту победу. Это был почти идеальный матч. Мы не знаем, как далеко может пройти», - цитирует игрока «Наполи» официальный сайт УЕФА.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет в гостях с шотландским «Рейнджерсом», а «Ливерпуль» примет в родных стенах голландский «Аякс».