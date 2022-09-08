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Лига чемпионов

«Это был почти идеальный матч»: Зелиньски – о матче с «Ливерпулем»

 
08 Сентября 2022 • 01:36 Комментировать

Полузащитник итальянского «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» в рамках первого поединка группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Италии завершилась победой неаполитанцев со счетом 4:1.

«Я смог провести хорошую игру, даже не считая двух голов. Но больше всего я счастлив за команду, за то, какой матч мы провели на поле. Мы целиком и полностью заслужили эту победу. Это был почти идеальный матч. Мы не знаем, как далеко может пройти», - цитирует игрока «Наполи» официальный сайт УЕФА.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет в гостях с шотландским «Рейнджерсом», а «Ливерпуль» примет в родных стенах голландский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лига Чемпионов Наполи Пётр Зелиньски
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