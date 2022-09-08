Гризманн эмоционально высказался о своем победном голе за «Атлетико» в матче против «Порту»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн эмоционально высказался после победной игры в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» и оценил свой вклад в добытый результат.

«Это все, что у меня есть. Я не держу ситуацию в своих руках. Мне хочется большего, но сейчас я готов отдать все за минуты, которые мне дают. Я очень счастлив здесь, все, что я хочу, это отдать всего себя Диего Симеоне и фанатам. Наслаждайтесь моментом!», - приводит слова Антуана Гризманна портал Relevo.

Напомним, что гол француза на десятой добавленной минуте второго тайма принес «Атлетико» победу над «Порту» со счетом 2:1.