Трапп назвал разгромную победу «Спортинга» над «Айнтрахтов» нелогичной

Голкипер немецкого «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал домашнее поражение от лиссабонского «Спортинга» со счетом 0:3 в рамках первого поединка группового этапа Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов. В матче со «Спортингом» мы учились на горьком опыте. Как мне кажется, мы показали хорошую игру и не реализовали много моментов. Победа соперника с разгромным счетом была нелогичной. Но в Лиге чемпионов большую роль играют мелочи. Результат встречи со «Спортингом» не отражает того, что происходило на поле», - процитировал голкипера «орлов» официальный сайт УЕФА.

Группе «Спортинга» «Айнтрахт» имеет в соперника по группе D Лиги чемпионов «Марсель» и «Тоттенхэм». 13 сентября «орлы» проведут свой следующий матч в главном клубном турнире Старого Света, где сыграют против «Марселя», а «Спортинг» примет в родных стенах «Тоттенхэм».