Спаллетти отреагировал на разгромную победу «Наполи» над «Ливерпулем»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» в рамках первого тура группового этапа турнира. Встреча в Неаполе завершилась победой «адзурри» со счетом 4:1.

«Мы счастливы, потому что сегодня были лучшей версией себя в игре против ТОП-команды», - цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Помимо «Ливерпуля» в группе А с «Наполи» также располагаются голландский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Следующий тур в Лиге чемпионов состоится 13 сентября. «Ливерпуль» на своем поле примет «Аякс», а «Наполи» в гостях померится силами с шотландским вице-чемпионом.