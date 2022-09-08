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Лига чемпионов

«Атлетико» с «Порту» назабивали кучу голов на 90-й минуте

 
08 Сентября 2022 • 00:03 Комментировать
Атлетико М
2:1
Порту
окончен

«Атлетико» и «Порту» второй год подряд стартуют в Лиге чемпионов очным поединком. Первый тайм был сонным, а после перерыва Эустакиу заставил поработать голкипера, а вскоре был минимально неточным. Жоау Мариу в касание целился в ближний угол, и Ян Облак снова выручил. В концовке Мехди Тареми симулировал в штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. В компенсированное время Марио Эрмосо пробил от линии штрафной с рикошетом от Жоау Мариу, и мяч перелетел голкипера - 1:0. Тот же Эрмосо у своих ворот глупо сыграл рукой и, казалось, украл у своей команды победу - Матеус Урибе не без проблем, но забил с точки - 1:1. После подачи углового на ближнюю штангу Аксель Витсель продлил полет мяча, и Антуан Гризманн с метра забил победный гол - 2:1!

Протокол игры  
Атлетико М1:1Порту
  90'Урибе Матеус (1:1)
(1:0) Эрмосо Марио90'  
Облак ЯнХименес ХосеВитсель АксельМандава РейнилдуМолина Науэль 46' (Де Пауль Родриго ( 46') Карраско Янник 46' (Лемар Тома ( 46') Льоренте МаркосКоке Хорхе  56'Ньигес Сауль 61' (Гризманн Антуан ( 61') Мората Альваро 68' (Эрмосо Марио ( 68'  90') Фелиш Жоау 71' (Корреа Анхель ( 71')
Запасные: Марко МореноДиас СерджиоГрбич ИвоКондогбия ЖоффрейГомис Антонио
Кошта ДиогуПепе VI  53' 62' (Мариу Жоау III ( 62') Пепе КеплерКарму ДавидЗанузи ЗайдуОтавио Эдмилсон 77' (Кошта Бруну ( 77') Эустакиу СтефенУрибе Матеус  68'Галено Вандерсон 88' (Верон Габриэл ( 88') Тареми Мехди  71'  82'Эванилсон 78' (Мартинес Антонио III ( 78')
Запасные: Маркано ИванКардозу ФабиуЛодер ДэнниКонсейсау РодригуРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко АндреВенделл Боргес
07 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

Видео

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1:1. Гол с пенальти Матеуса Урибе (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол с пенальти Матеуса Урибе (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Антуана Гризманна (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Антуана Гризманна (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Атлетико Мадрид Порту
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окончен Барселона 5:1 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
окончен Брюгге 1:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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