«Атлетико» с «Порту» назабивали кучу голов на 90-й минуте

«Атлетико» и «Порту» второй год подряд стартуют в Лиге чемпионов очным поединком. Первый тайм был сонным, а после перерыва Эустакиу заставил поработать голкипера, а вскоре был минимально неточным. Жоау Мариу в касание целился в ближний угол, и Ян Облак снова выручил. В концовке Мехди Тареми симулировал в штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. В компенсированное время Марио Эрмосо пробил от линии штрафной с рикошетом от Жоау Мариу, и мяч перелетел голкипера - 1:0. Тот же Эрмосо у своих ворот глупо сыграл рукой и, казалось, украл у своей команды победу - Матеус Урибе не без проблем, но забил с точки - 1:1. После подачи углового на ближнюю штангу Аксель Витсель продлил полет мяча, и Антуан Гризманн с метра забил победный гол - 2:1!

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