«Атлетико» с «Порту» назабивали кучу голов на 90-й минуте

«Атлетико» и «Порту» второй год подряд стартуют в Лиге чемпионов очным поединком. Первый тайм был сонным, а после перерыва Эустакиу заставил поработать голкипера, а вскоре был минимально неточным. Жоау Мариу в касание целился в ближний угол, и Ян Облак снова выручил. В концовке Мехди Тареми симулировал в штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. В компенсированное время Марио Эрмосо пробил от линии штрафной с рикошетом от Жоау Мариу, и мяч перелетел голкипера - 1:0. Тот же Эрмосо у своих ворот глупо сыграл рукой и, казалось, украл у своей команды победу - Матеус Урибе не без проблем, но забил с точки - 1:1. После подачи углового на ближнюю штангу Аксель Витсель продлил полет мяча, и Антуан Гризманн с метра забил победный гол - 2:1!
Протокол игры
|90'Урибе Матеус (1:1)
|(1:0) Эрмосо Марио90'
Облак Ян•Хименес Хосе•Витсель Аксель•Мандава Рейнилду•Молина Науэль46' (Де Пауль Родриго (46') •Карраско Янник46' (Лемар Тома (46') •Льоренте Маркос•Коке Хорхе• 56'Ньигес Сауль61' (Гризманн Антуан (61') •Мората Альваро68' (Эрмосо Марио (68') • 90'Фелиш Жоау71' (Корреа Анхель (71')
Кошта Диогу•Пепе VI 53'62' (Мариу Жоау III (62') •Пепе Кеплер•Карму Давид•Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон77' (Кошта Бруну (77') •Эустакиу Стефен•Урибе Матеус• 68'Галено Вандерсон88' (Верон Габриэл (88') •Тареми Мехди 71'• 82'Эванилсон78' (Мартинес Антонио III (78')
07 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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