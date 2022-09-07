«Тоттенхэм» дожал «Марсель», проведя тайм в большинстве

«Тоттенхэм» и «Марсель» стартовали в Лиге чемпионов малособытийным матчем. В первой части поединка моментов фактически не было, а сразу после перерыва Шансель Мбемба получил красную карточку за фол последней надежды. Лишь в концовке начался реальный футбол. Амин Арит едва не замкнул дальнюю штангу. А «шпоры» ответили голами Ришарлисона. Сначала оказавшийся без опеки форвард головой замкнул прострел Ивана Перишича. Спустя пять минут он же здорово сыграл вверху после кросса Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

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