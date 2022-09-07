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Лига чемпионов

«Тоттенхэм» дожал «Марсель», проведя тайм в большинстве

 
07 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Марсель
окончен

«Тоттенхэм» и «Марсель» стартовали в Лиге чемпионов малособытийным матчем. В первой части поединка моментов фактически не было, а сразу после перерыва Шансель Мбемба получил красную карточку за фол последней надежды. Лишь в концовке начался реальный футбол. Амин Арит едва не замкнул дальнюю штангу. А «шпоры» ответили голами Ришарлисона. Сначала оказавшийся без опеки форвард головой замкнул прострел Ивана Перишича. Спустя пять минут он же здорово сыграл вверху после кросса Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:0Марсель
(1:0) Ришарлисон76'  
(2:0) Ришарлисон81'  
Льорис УгоРомеро Кристиан 73' (Танганга Джафет ( 73') Дайер Эрик  53'Ленгле Клеман 73' (Дэвис Бен ( 73') Эмерсон Жуниор 61' (Кулушевски Деян ( 61') Бентанкур Родриго 86' (Доэрти Мэтт ( 86') Хёйбьерг Пьер-ЭмильПеришич ИванРишарлисонКейн ГарриСон Хын Мин  65' 86' (Биссума Ив ( 86')
Запасные: Сессеньон РайанСарр ПапСанчес ДавинсонСкипп ОливерХиль БрианСпенс ДжедФорстер Фрейзер
Пау ЛопесМ'Бемба Шансель  48'Байи Эрик  48'Жиго Самуэль 87' (Гуйе Пап ( 87') Клосс Жонатан  70' 70' (Колашинац Сеад ( 70') Тавареш НунуВерету Жордан 87' (Юндер Дженгиз ( 87') Ронжье ВалентинЖерсон Сантос 50' (Балерди Леонардо ( 50') Гендузи МаттеоСуарес Луис III 71' (Арит Амин ( 71')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонПайе ДимитриКаборе ИссаРубен Бланко
07 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Видео

Тоттенхэм - Марсель. 1:0. Гол Ришарлисона (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Марсель. 1:0. Гол Ришарлисона (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Марсель. 2:0. Гол Ришарлисона (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Марсель. 2:0. Гол Ришарлисона (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Марсель. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Марсель. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Марсель Ришарлисон
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окончен Аякс 4:0 Рейнджерс
окончен Барселона 5:1 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
окончен Брюгге 1:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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