«Тоттенхэм» дожал «Марсель», проведя тайм в большинстве

«Тоттенхэм» и «Марсель» стартовали в Лиге чемпионов малособытийным матчем. В первой части поединка моментов фактически не было, а сразу после перерыва Шансель Мбемба получил красную карточку за фол последней надежды. Лишь в концовке начался реальный футбол. Амин Арит едва не замкнул дальнюю штангу. А «шпоры» ответили голами Ришарлисона. Сначала оказавшийся без опеки форвард головой замкнул прострел Ивана Перишича. Спустя пять минут он же здорово сыграл вверху после кросса Пьера-Эмиля Хёйбьерга.
Протокол игры
|(1:0) Ришарлисон76'
|(2:0) Ришарлисон81'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан73' (Танганга Джафет (73') •Дайер Эрик• 53'Ленгле Клеман73' (Дэвис Бен (73') •Эмерсон Жуниор61' (Кулушевски Деян (61') •Бентанкур Родриго86' (Доэрти Мэтт (86') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Перишич Иван•Ришарлисон•Кейн Гарри•Сон Хын Мин 65'86' (Биссума Ив (86')
Пау Лопес•М'Бемба Шансель• 48'Байи Эрик• 48'Жиго Самуэль87' (Гуйе Пап (87') •Клосс Жонатан 70'70' (Колашинац Сеад (70') •Тавареш Нуну•Верету Жордан87' (Юндер Дженгиз (87') •Ронжье Валентин•Жерсон Сантос50' (Балерди Леонардо (50') •Гендузи Маттео•Суарес Луис III71' (Арит Амин (71')
07 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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