«Брюгге» стартовал с победы над «Байером»

В первом туре Лиги чемпионов «Брюгге» принимал «Байер». Особого перевеса не имела ни одна команда в этом противостоянии, и первый тайм мог завершиться нулями. Лучший шанс был у гостей, когда Мусса Диаби с 20 метров пробил в левую штангу. На 42-й минуте у бельгийцев сработал стандарт. После подачи с корнера Абакар Силла открыл счет, отправив мяч в сетку вместе с голкипером. Соперник отыгрался в похожем ключе, разве что Патрик Шик результативный удар нанес ухом. Тем не менее, ВАР помог отменить взятие ворот.

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