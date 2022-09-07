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Лига чемпионов

«Брюгге» стартовал с победы над «Байером»

 
07 Сентября 2022 • 23:51 Комментировать
Брюгге
1:0
Байер Л
окончен

В первом туре Лиги чемпионов «Брюгге» принимал «Байер». Особого перевеса не имела ни одна команда в этом противостоянии, и первый тайм мог завершиться нулями. Лучший шанс был у гостей, когда Мусса Диаби с 20 метров пробил в левую штангу. На 42-й минуте у бельгийцев сработал стандарт. После подачи с корнера Абакар Силла открыл счет, отправив мяч в сетку вместе с голкипером. Соперник отыгрался в похожем ключе, разве что Патрик Шик результативный удар нанес ухом. Тем не менее, ВАР помог отменить взятие ворот.

Протокол игры  
Брюгге1:0Байер Л
(1:0) Abakar Sylla42'  
Миньоле СимонОдои ДенисМехеле БрэндонAbakar SyllaBjorn MeijerНильсен КасперРафаэль Онедика 83' (Баланта Эдер ( 83') Ванакен ХансСков-Ольсен Андреас 83' (Сандра Сиссе ( 83') Ютгла Ферран 64' (Яремчук Роман ( 64') Сова Камаль  78' 89' (Соболь Эдуард ( 89')
Запасные: Аудоор ЛиннтЛарин КайлШинтон НикЛамменс СеннеОтасоуи ОуэнБоята ДедрикМбамба НоаНуса Антонио
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанИнкапье ПьероБаккер Митчел 67' (Гложек Адам ( 67') Арангис Чарлес 46' (Паласиос Эксекиэль ( 46'  59') Андрих Роберт  62' 67' (Демирбай Керем ( 67'  68') Фримпонг Жереми 87' (Амири Надим ( 87') Диаби МуссаХадсон-Одои Каллум 87' (Азмун Сердар ( 87') Шик Патрик
Запасные: Ломб НикласПаулиньо ЖозеФосу-Менса ТимотиТапсоба ЭдмонНойтгенс Максимилиан
07 сентября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

Видео

1:0. Гол Абакара Силлы (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Абакара Силлы (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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окончен Айнтрахт Фр 0:3 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
окончен Аякс 4:0 Рейнджерс
окончен Барселона 5:1 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
окончен Брюгге 1:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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