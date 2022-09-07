«Брюгге» стартовал с победы над «Байером»

В первом туре Лиги чемпионов «Брюгге» принимал «Байер». Особого перевеса не имела ни одна команда в этом противостоянии, и первый тайм мог завершиться нулями. Лучший шанс был у гостей, когда Мусса Диаби с 20 метров пробил в левую штангу. На 42-й минуте у бельгийцев сработал стандарт. После подачи с корнера Абакар Силла открыл счет, отправив мяч в сетку вместе с голкипером. Соперник отыгрался в похожем ключе, разве что Патрик Шик результативный удар нанес ухом. Тем не менее, ВАР помог отменить взятие ворот.
Протокол игры
|(1:0) Abakar Sylla42'
Миньоле Симон•Одои Денис•Мехеле Брэндон•Abakar Sylla•Bjorn Meijer•Нильсен Каспер•Рафаэль Онедика83' (Баланта Эдер (83') •Ванакен Ханс•Сков-Ольсен Андреас83' (Сандра Сиссе (83') •Ютгла Ферран64' (Яремчук Роман (64') •Сова Камаль 78'89' (Соболь Эдуард (89')
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Баккер Митчел67' (Гложек Адам (67') •Арангис Чарлес46' (Паласиос Эксекиэль (46') • 59'Андрих Роберт 62'67' (Демирбай Керем (67') • 68'Фримпонг Жереми87' (Амири Надим (87') •Диаби Мусса•Хадсон-Одои Каллум87' (Азмун Сердар (87') •Шик Патрик
07 сентября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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