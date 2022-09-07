В истории Лиги чемпионов ни одна команда не выиграла турнир, проиграв свой первый матч

Финалист прошлогодней Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль», ужасно начал новый сезон в самом престижном клубном футбольном турнире Европы. Команда Юргена Клоппа отправилась в Неаполь, где проигрывает местному «Наполи» уже со счетом 1:4.

Велика вероятность, что турнир для «Ливерпуля» начнется с поражения, и в этом свете есть смысл напомнить о том, что еще ни одна команда не выиграла этот турнир, проиграв первый матч. Это неплохое напоминание и для «Ювентуса» с «Челси», которые проиграли свои матчи вчера.

Напомним, что «Ливерпуль» дважды побеждал в Лиге чемпионов в ее современном формате с 1992 года - это было в 2005, и затем в 2019 году.