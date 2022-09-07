«Пирров рекорд» - против «РБ Зальцбург» «Милан» установил рекорд владения за всё время выступлений в ЛЧ

Итальянский чемпион «Милан» начал свои выступления в очередном розыгрыше самого престижного турнира «Старого света» относительно неудачно - команда не сумела переиграть «Ред Булл Зальцбург» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

При этом на протяжении всего матча владение мячом для «Милана» составило 65,1 процента - это наиболее высокий показатель для «россонери» в матчах Лиги чемпиона с 2003 года, когда начался подробный сбор статистики. Но конвертировать этот показатель в победу, увы, не удалось.

Во втором туре группового раунда «Милан» примет дома «Динамо» из Загреба, которое вчера сумело обыграть «Челси» и отправило в отставку Томаса Тухеля.