«Спортинг» устроил «Айнтрахту» разгром во втором тайме

В матче Лиги чемпионов встретились «Айнтрахт» и «Спортинг». Встреча получилась более равной, чем параллельная, но все равно завершилась разгромом. Первый тайм завершился без голов. Португальцы получили право пробить 11-метровый, но вмешался ВАР и забрал обратно «подарок».
Голы пошли лишь в финальной трети поединка. На 65-й минуте гости раскатали оборону команды, и Маркус Эдвардс нанес решающий удар. Спустя две минуты автор гола в заключительной стадии контратаки сыграл на Франсишку Тринкана, и тот удвоил перевес. Точка была поставлена после прорыва Педро Порро по бровке с передачей на Нуну Сантуша - 3:0.
Протокол игры
|65'Эдвардс Маркус (0:1)
|67'Тринкан Франсишку (0:2)
|82'Сантуш Нуну II (0:3)
Трапп Кевин•Якич Кристиян 55'84' (Кнауфф Ансгар (84') •Тута•Н'Дика Эван• 38'Ленц Кристофер46' (Пеллегрини Лука (46') •Эбимбе Эрик66' (Борре Рафаэль (66') •Соу Джибриль•Линдстрём Йеспер74' (Аларио Лукас (74') •Гётце Марио•Камада Даити84' (Хасебе Макото (84') •Коло-Муани Рандаль
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая52' (Нету Луиш (52') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Порро Педро•Матеус Рейс•Угарте Мануэль•Морита Хидемаса• 6'Тринкан Франсишку79' (Сантуш Нуну II (79') •Поте79' (Паулинью Жуан (79') •Эдвардс Маркус73' (Рошинья Кошта (73')
07 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".
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