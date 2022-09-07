«Спортинг» устроил «Айнтрахту» разгром во втором тайме

В матче Лиги чемпионов встретились «Айнтрахт» и «Спортинг». Встреча получилась более равной, чем параллельная, но все равно завершилась разгромом. Первый тайм завершился без голов. Португальцы получили право пробить 11-метровый, но вмешался ВАР и забрал обратно «подарок».

Голы пошли лишь в финальной трети поединка. На 65-й минуте гости раскатали оборону команды, и Маркус Эдвардс нанес решающий удар. Спустя две минуты автор гола в заключительной стадии контратаки сыграл на Франсишку Тринкана, и тот удвоил перевес. Точка была поставлена после прорыва Педро Порро по бровке с передачей на Нуну Сантуша - 3:0.