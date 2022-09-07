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Лига чемпионов

«Спортинг» устроил «Айнтрахту» разгром во втором тайме

 
07 Сентября 2022 • 21:40 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:3
Спортинг Л
окончен

В матче Лиги чемпионов встретились «Айнтрахт» и «Спортинг». Встреча получилась более равной, чем параллельная, но все равно завершилась разгромом. Первый тайм завершился без голов. Португальцы получили право пробить 11-метровый, но вмешался ВАР и забрал обратно «подарок».

Голы пошли лишь в финальной трети поединка.  На 65-й минуте гости раскатали оборону команды, и Маркус Эдвардс нанес решающий удар. Спустя две минуты автор гола в заключительной стадии контратаки сыграл на Франсишку Тринкана, и тот удвоил перевес. Точка была поставлена после прорыва Педро Порро по бровке с передачей на Нуну Сантуша - 3:0.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр0:3Спортинг Л
  65'Эдвардс Маркус (0:1)
  67'Тринкан Франсишку (0:2)
  82'Сантуш Нуну II (0:3)
Трапп КевинЯкич Кристиян  55' 84' (Кнауфф Ансгар ( 84') ТутаН'Дика Эван  38'Ленц Кристофер 46' (Пеллегрини Лука ( 46') Эбимбе Эрик 66' (Борре Рафаэль ( 66') Соу ДжибрильЛиндстрём Йеспер 74' (Аларио Лукас ( 74') Гётце МариоКамада Даити 84' (Хасебе Макото ( 84') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Алиду ФаридеГраль ЙенсРамай ДиантЧендлер ТимотиОнгене ЖеромСмолчич Хрвое
Адан АнтониоСен-Жюст Джеремая 52' (Нету Луиш ( 52') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуПорро ПедроМатеус РейсУгарте МануэльМорита Хидемаса  6'Тринкан Франсишку 79' (Сантуш Нуну II ( 79') Поте 79' (Паулинью Жуан ( 79') Эдвардс Маркус 73' (Рошинья Кошта ( 73')
Запасные: Эсгаю РикардуИзраэль ФранкоПаулу АндреМарса ХосеИссахаку АбдулАлександропулос СотириосАртур VIII
07 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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окончен Айнтрахт Фр 0:3 Спортинг Л 5.40 4.80 1.45
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Идет 11 минута Барселона 0:0 Виктория Пльзень 1.43 5.20 5.30
Идет 11 минута Брюгге 0:0 Байер Л 1.40 5.30 5.60
Идет 11 минута Тоттенхэм 0:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
Идет 11 минута Атлетико М 0:0 Порту 2.20 3.75 2.75
Идет 11 минута Интер Милан 0:0 Бавария 2.70 4.00 2.17
Идет 11 минута Наполи 1:0 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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