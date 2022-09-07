«Атлетико» установит рекорд для испанских клубов в матче с «Порту»

Мадридский «Атлетико», финалист Лиги чемпионов в 2014 году, свои выступления в очередном розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы начнет с поединка с португальским «Порту». В этом матче будет установлен новый рекорд по частоте противостояния с конкретным соперником для испанских клубов.

Ранее «Атлетико» и «Порту» встречались между собой уже восемь раз, предстоящее противостояние будет девятым - ни один испанский клуб никогда не играл против какого-либо соперника в еврокубках чаще, нежели «Атлетико» с «Порту».

Следить за событиями матча между «Атлетико» и «Порту» можно будет при помощи нашей онлайн-трансляции.