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Лига чемпионов

​Уткин – о Тедеско и Тухеле: «Тренерский немцепад»

 
07 Сентября 2022 • 14:47 Комментировать

После первого игрового дня в Лиге чемпионов сразу два тренера лишились работы: Доменико Тедеско был уволен из «РБ Лейпцига», а Томас Тухель – из «Челси». На отставки немецкий специалистов отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Прямо тренерский немцепад на всех уровнях. Тедеско уволен из «Лейпцига», Тухель из «Челси». А началось ведь в понедельник с Марвина Комппера в «Локо», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что во вторник «РБ Лейпциг» проиграл «Шахтёру» со счётом 1:4, а «Челси» - загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

Отметим, что «Челси» может возглавить Грэм Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Василий Уткин Томас Тухель РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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