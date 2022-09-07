​Уткин – о Тедеско и Тухеле: «Тренерский немцепад»

После первого игрового дня в Лиге чемпионов сразу два тренера лишились работы: Доменико Тедеско был уволен из «РБ Лейпцига», а Томас Тухель – из «Челси». На отставки немецкий специалистов отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Прямо тренерский немцепад на всех уровнях. Тедеско уволен из «Лейпцига», Тухель из «Челси». А началось ведь в понедельник с Марвина Комппера в «Локо», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что во вторник «РБ Лейпциг» проиграл «Шахтёру» со счётом 1:4, а «Челси» - загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

Отметим, что «Челси» может возглавить Грэм Поттер.