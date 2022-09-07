Генич дал прогноз на матч «Атлетико» - «Порту»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на поединок между мадридским «Атлетико» и «Порту» в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Порту» не будет раскрываться. Я думаю, что будет низ – тотал меньше (2.5). Могут быть снова фолы, нарушения, желтые карточки, но это все лирика», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Встреча между «Атлетико» и «Порту» состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В параллельном матче группы «Брюгге» на своем поле примет леверкузенский «Байер».