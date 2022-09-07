Холанн прокомментировал разгром «Севильи»

Лидер атакующей линии «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал успешный старт своей команды в Лиге чемпионов. В первом туре «горожане» на выезде разгромили испанскую «Севилью» со счетом 4:0. В активе норвежского бомбардира два забитых мяча.

«Лига чемпионов вернулась. Люблю этот турнир», - гласит сообщение 22-летнего скандинавского нападающего в социальных сетях.

Во втором туре ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы у себя дома встретятся с дортмундской «Боруссией», а в параллельном матче ФК «Копенгаген» примет «Севилью». Оба поединка состоятся в среду, 14 сентября.