Лопетеги высказался о разгроме «Севильи» от «Манчестер Сити»

Наставник испанской «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити» в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Андалусийцы проиграли со счетом 0:4.

«Горожане» заслуженно одержали победу, хотя мы тоже имели голевые шансы. Сейчас команда переживает очень непростой период, из которого нужно поскорее выбраться. Мы вообще не там, где должны быть. Хотя впереди еще много матчей и можно все исправить. Нужно собраться и наладить игру. Футболисты обязаны объединиться», - передает слова специалиста AFP.

Во втором туре «Севилья» на выезде встретится с датским «Копенгагеном».