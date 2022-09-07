Конте: «Желаю удачи «Марселю», но только не в матчах с «Тоттенхэмом»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте обратился к главному тренеру «Марселя» Игору Тудору перед матчем стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Игор Тудор – мой хороший товарищ, мы долго вместе играли. Рад видеть его у руля серьезного европейского клуба. Хочу поделать ему и его команде удачи, но только не в матчах с «Тоттенхэмом», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок между английским и французским клубами состоится в среду, 7 сентября, на стадионе в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.