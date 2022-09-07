Льорис: «Тоттенхэм» заслуженно играет в Лиге чемпионов»

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис пообщался с представителями прессы в преддверии поединка против «Марселя» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Если «Тоттенхэм» играет в Лиге чемпионов, значит, заслужил это право. Это новый вызов для нашей команды, мы не выступали в этом турнире два сезона. Круто быть частью ЛЧ. Мы хотим показать все наши амбиции», - передает слова французского голкипера пресс-служба УЕФА.

Подопечные Антонио Конте стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем с «Марселем». Поединок пройдет в Лондоне 7 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.