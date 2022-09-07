Беллингем: «Никто не знает, как остановить Холанна»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от поединка с «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что за «горожан» выступает экс-форвард «шмелей» Эрлинг Холанн.

«Никто не знает, как остановить Эрлинга. У меня был бы намного больше ценник, если бы я знал рецепт противодействия. «Боруссия» должна сделать все, что в ее силах, чтобы нейтрализовать Холанна. При этом не стоит забывать, что у «Манчестер Сити» есть еще и другие классные футболисты», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» - «Боруссия» состоится в Англии 14 сентября.