Холанн установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Индзаги и ван Нистелроя

Норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился двумя забитыми мячами в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (4:0). 22-летний скандинав достиг отметки в 25 голов в главном еврокубковом соревновании.

Как информирует пресс-служба УЕФА, Эрлингу понадобилось 20 матчей для того, чтобы забить такое количество мячей. Он установил рекорд турнира.

Предыдущими рекордсменами по этому статистическому показателю являлись итальянец Филиппо Индзаги и голландец Руд ван Нистелрой, которым понадобилось 30 поединков для 25 голов.