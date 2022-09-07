Реакция Грилиша на старт «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Хавбек Джек Грилиш, выступающий за «Манчестер Сити», высказался относительно победы над испанской «Севильей» в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«4:0 в гостях! Отличный способ начать новый сезон Лиги чемпионов. Молодцы, парни», - гласит сообщение полузащитника в социальных сетях.

Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы проведут против дортмундской «Боруссии» на своем домашнем стадионе «Этихад». Поединок состоится в среду, 14 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.