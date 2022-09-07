Де Брёйне рассказал о взаимодействии с Холанном

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о взаимодействии с нападающим Эрлингом Холанном в матче с первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (4:0).

«Я просто выполняю свою работу – много двигаюсь и создаю партнерам голевые моменты. Знаю, что могу найти передачей Холанна. Эрлинг много забивает и помогает нам добиваться побед. Он отлично адаптировался в «Сити». Если он полностью приспособится к нашему стилю игры, то будет только прогрессировать», - цитирует бельгийского полузащитника BT Sport.

В прошедшем поединке Холанн отметился двумя забитыми мячами. Еще по голу оформили Фил Фоден и Рубен Диаш.