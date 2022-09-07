Салемакерс: «Милан» хочет добиться чего-то значимого в Лиге чемпионов»

Хавбек «Милана» Алексис Салемакерс пообщался с представителями СМИ после поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы повели непростой матч, на поле чувствовалось серьезное напряжение. «Милан» хочет добиться чего-то значимого в Лиге чемпионов. Я рад, что смог отметиться голом. Хочу продолжать в том же духе», - передает слова футболиста Sky Sports.

В рамках второго тура группового этапа еврокубка подопечные Стефано Пиоли на своем поле примут загребское «Динамо», которое стартовало с победы над лондонским «Челси» (1:0).