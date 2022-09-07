Тренер «Бенфики» подвёл итоги матча с «Маккаби»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» на своем поле переиграла «Маккаби» со счетом 2:0. После окончания встречи наставник «орлов» Роджер Шмидт дал интервью представителям СМИ.

«Матч выдался непростым для нас. «Маккаби» - хороший соперник, который прекрасно готов физически. Нам было нелегко находить свободные зоны в нападении. «Бенфика» потратила 45 минут, чтобы нащупать ритм игры. В перерыве сказал парням, что нужно максимально выложиться, если мы хотим победить. Затем были голы Силвы и Гримальдо. Рад, что мы стартовали с победы», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В следующем матче ЛЧ «Бенфика» встретится с туринским «Ювентусом».