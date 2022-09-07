«Манчестер Сити» одержал самую крупную победу в противостоянии с испанской командой

Великолепный «Манчестер Сити» начал свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с убедительной победы над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили испанской команде четыре безответных мяча. Как выяснилось, это была самая крупная победа в истории «Манчестер Сити» в противостоянии с каким-либо испанским клубом.

Но, следует учитывать, что, несмотря на всю свою нынешнюю мощь, завсегдатаем европейских кубков «Манчестер Сити» стал совсем недавно, лишь в последние десять лет. Перед этим клуб влачил достаточно скромное существование, лишь время от времени выдавая удачные сезоны.