Аканджи: «Хороший дебют»

Великолепный «Манчестер Сити» начал свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с убедительной победы над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили испанской команде четыре безответных мяча. Для защитника английской команды этот матч ознаменовал дебют в составе клуба, и он очень доволен тем, как прошла игра.

- Это мой первый матч, я ощущал большую поддержку. Все это облегчило мне задачу, и мы провели сухой матч, взяв три очка. Как я тут оказался? Холанн звонил мне, и когда пришло предложение от команды, я не стал долго раздумывать. Он говорил мне о клубе лишь хорошие вещи, - цитирует Аканджи BT Sport.