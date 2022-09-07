Пиоли: «Очко - это хорошо, но можно было добиться большего»

Итальянский чемпион «Милан» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов не самым удачным образом - с гостевой ничьей в игре с «Ред Булл Зальцбург». Подопечные Стефано Пиоли даже были вынуждены отыгрываться по ходу игры, но в итоге спасли ничью. Наставник «Милана» не расстроен ничьей как таковой, но ему не все понравилось в игре команды.

- Это неплохой результат. Но нам надо играть лучше и выигрывать такие матчи. Можно было добиться большего сегодня, хотя соперник тоже оказался не промах. Игроки «Зальцбурга» быстро двигаются, они создавали нам проблемы, - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.