«Ред Булл Зальцбург» повторил необычный рекорд «Депортиво»

«Ред Булл Зальцбург» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с ничьей в матче с итальянским чемпионом - «Миланом». Это пятый розыгрыш Лиги чемпионов, в котором принимает участие австрийская команда, и любопытно, что сыграв пять дебютных матчей, «Ред Булл Зальцбург» еще ни разу не проиграл. Четыре раза команда сыграла вничью, в том числе и во вторник, а однажды победила.

«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд «Депортиво» - галисийский клуб также пять раз сыграл в Лиге чемпионов и ни разу не проиграл в своем стартовом матче сезона. Во втором туре 14 сентября команда примет дома загребское «Динамо».