«Севилья» потерпела самое крупное домашнее поражение в истории выступления в европейских турнирах

Испанская «Севилья» очень неудачно начала сезон - в чемпионате Испании у нее лишь одно очко после четырех туров, в силу поражений от «Осасуны», «Альмерии» и «Барселоны», но и в Лиге чемпионов все началось просто ужасно - с домашнего поражения в матче с «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

Как выяснилось, это было самое крупное домашнее поражение «Севильи» в матчах в рамках европейских турниров. Правда, однажды «Севилья» уже проигрывала с таким же счетом дома - и тоже английскому клубу, это случилось в декабре 2020 года в игре против «Челси».

В следующем туре группового раунда ЛЧ «Севилья» сыграет в гостях с «Копенгагеном».