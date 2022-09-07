«Маккаби» установил антирекорд Лиги чемпионов

«Маккаби» Хайфа начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:2. Это была уже седьмая игра кряду в рамках группового раунда Лиги чемпионов, в которой «Маккаби» не смог забить мяч. В 2009-м году «Маккаби» также играл в Лиге чемпионов, но тогда проиграл все шесть матчей, не забив ни мяча.

Сейчас забить не удалось уже в седьмом матче кряду, что является антирекордом самого престижного клубного европейского турнира. В последний раз «Маккаби» забивал в Лиге чемпионов - страшно подумать - в 2002 году! В своем следующем матче израильская команда сыграет дома с «ПСЖ».